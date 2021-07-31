Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı

Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı

Ekiplerin denetiminden görüntü

Jandarma Yangın Ormanlı Trol 

-Atlı denetim görüntü
-Drone denetim görüntü
-Motorlu denetim görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Jandarma ekipleri ormanlarda denetim gerçekleştirdi İSTANBUL

- Ormanlara giriş yasağı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Sarıyer’de bulunan ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi. Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.
Bu kapsamda ormanlık alana girmek, mola vermek ve piknik yapmak 1 ay boyunca yasaklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de yasağın başlamasıyla Sarıyer’de bulunan toplam ormanlık alanları gezerek, megafonlarla vatandaşları uyardı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında jandarma ekipleri ormanları gezerek kontrol ederken, motorlu ve atlı ekipler de onlara destek verdi. Ayrıca denetimlerin sıklaştırılması amacıyla drone kullanarak da kontrollerine devam eden ekipler 24 saat esasına dayanarak Kısırkaya, Gümüşdere, Uskumruköy, Kilyos, Demirciköy, Rumelifeneri ve Garipçe olmak üzere toplam 7 mahalleyi denetlemeye devam edecek. (GK-Sİ-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı