Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Magazin
Ormanlar yanarken, Türkiye güzeli eğlencede
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanlar yanarken, Türkiye güzeli eğlencede

Ormanlar yanarken, Türkiye güzeli eğlencede

TÜRKİYE GÜZELİNİN EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİ

( NEVŞEHİR )- Türkiye güzeli önce eğlendi, ardından yangınlar için yardım istedi NEVŞEHİR

Sosyal Medya Orman Yangınları Yangın 


- Tüm Türkiye Akdeniz ve Ege’de çıkan orman yangınları için seferber olurken, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in, Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi büyük tepkilere neden oldu. Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ederken 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin'in ise arkadaşları ile Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi büyük tepkilere neden oldu. Dün arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve bol bol dans eden Türkiye güzeli Şevval Şahin'in bugün ise sosyal medya hesabından “Please Help Turkey” paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı. (COŞ-TB-)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı