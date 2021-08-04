Ormanlar hem havadan hem karadan denetleniyor

-- Yaya devriye ekiplerinin görüntüleri



( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Son günlerde ülkemizin birçok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle, olası bir tehlikeye karşı Tekirdağ’daki polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat hem karadan hem de havadan drone ile denetimlerini sürdürüyor. Kapaklı’da yetkisinin bulunduğu yeşil alan ve mesire yerlerinde yaya devriye ekipleri ile çalışmalar yürüten emniyet, ayrıca drone ile de havadan denetim gerçekleştiriyor. (FB-

