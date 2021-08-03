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Ormanlar gece gündüz hem karadan hem havadan denetleniyor
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ormanlar gece gündüz hem karadan hem havadan denetleniyor

Ormanlar gece gündüz hem karadan hem havadan denetleniyor

Yaya devriye ekipleri ormanlık alan denetim

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-Drone ile denetim

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri, ilçedeki tüm ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürüyor. Olası bir orman yangınına önceden müdahale ve caydırıcılık amaçlı yapılan denetimlerde ekipler gece gündüz demeden görev başında nöbet tutuyor. Son günlerde ülkemizin birçok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, olası bir tehlikeye karşı Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat hem karadan hem de havadan drone ile denetimlerini sürdürüyor. Çerkezköy’ün tüm ormanlık alanlarında yaya devriye ekipleri ve drone ile denetimlerini sürdüren ekipler, girilmesi ve ateş yakılması yasak olan bölgelerde sürekli olarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. (HG-
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