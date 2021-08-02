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Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu

Ormanın yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu

DUMANLARIN UZAKTAN GÖRÜNÜŞÜ

İncirlik Ormana Yangın Ormanlı Tarım Arazisi 

-EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alan yanında bulunan bir tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu. Orman İşletme ve Manisa İtfaiyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının ormana sıçramadan söndürülmesini sağladı. Manisa’nın Ahmetli ilçesi Alahıdır Mahallesinin yaklaşık 1 buçuk kilometre üzerindeki İncirlik Mevkiinde orman yanında bulunan bir tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda hızlanan alevler ormanlık alana doğru yaklaşamaya başladı.
Ahmetli Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz ve Manisa Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yoğun gayretiyle tarım arazisinde yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 10 dönümlük bir arazi yanarken arazi içindeki evde hasar oluşmadı. (SC-
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