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Ormandaki cam şişeleri topladılar
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ormandaki cam şişeleri topladılar

Ormandaki cam şişeleri topladılar

-Ekibin doğada çöp ve cam şişeleri toplaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Çevre Temizliği Bild Yangın Ormanlı Trol 


- Balıkesir Valiliği’nin getirdiği ormanlara giriş yasağının ardından Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği tarafından Kapıdağ yarımadasında ormanlık alanlara atılan cam şişeleri toplandı. Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği görevlilerince, Kapıdağ Kirazlı Manastır ve Şelale çevresinde yürütülen kontroller sırasında yangın çıkartabilecek cam şişe ve çöpler toplanarak çevre temizliği yapıldı. Ormanlara çıkış yasağını dinlemeyen birçok vatandaşın hâlâ piknik yapmak için Kapıdağ’da dolaştıklarını söyleyen Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, yaz sonuna kadar özellikle ormanlara çıkan yollarda yangına sebebiyet verebilecek durumların önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalara devam edecekleri bildirdi. (HT-MŞ)
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