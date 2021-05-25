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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Hapis Cezası Katil Zanlısı Tutuklu Sanık 


- Eskişehir'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Zehra Aras (23) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Hakkında “Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile “Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Zehra Aras, mahkemede son savunmasını yaptı. Karardan önce son savunmasında suçlamaları reddeden ifadelerini kullanan tutuklu sanık Zehra Aras, “Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Ortada bir delil yok. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.
ATK ‘akıl sağlığı yerinde’ dedi Adli Tıp Kurumu (ATK)’ndan gelen rapora göre tutuklu sanık Zehra Aras’ın akli sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Zehra Aras'ı Emrah Öztürk'ü kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına ve 'nitelikli hırsızlık' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemedeki küfür ve hakaret içeren ifadeleri nedeniyle heyet cezada indirime gitmedi. Cinayeti itiraf edip mahkemede ifadesini değiştirmişti Eskişehir'de geçen sene nişanlısı Zehra Aras (22) tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk (28) hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzereyken yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, adliyede verdiği ifadede suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aras, mahkemede ifadesini değiştirip suçlamaları kabul etmedi. (AG-Y)
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