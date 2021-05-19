Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Ambulans helikopterin görüntüsü

Hastane Ambulans Helikopter Ormanlı Ameliyat Helikopter 

-Yaralı Barış Köse'nin helikopterden alınması
-Sedyeye konulması
-Sedye ile kara ambulansına taşınması
-Hastane önünde ambulanstan indirilmesi
-Hastaneye taşınması
-Hastanede müdahale
-Yaralının düştüğünü söylemesi
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da ormanda kestiği ağaç üzerine düşerek yaralanan bir kişi ambulans helikopter ile olay yerinden alınarak hastaneye yetiştirildi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Kabadüz Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 48 yaşındaki Barış K. ormanlık alanda kendisine kışlık yakacak odun için ağaç kestiği bir sırada kestiği ağaç üzerine düşerek yaralandı. 112 ekiplerinden yardım isteyen Barış K. için olay yerine ambulans helikopter sevk edildi. Boş alana inen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Barış K. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement