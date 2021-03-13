Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ormanda kapana sıkışan ayı için nefes kesen operasyon

Ormanda kapana sıkışan ayı için nefes kesen operasyon

Kurtarma operasyonuna ilişkin görüntüler

( BURSA -EK)-Jandarma ve belediye ekiplerinin operasyonuyla bayıltıcı iğne yaptığı ayı kapandan kurtarılıp doğa koruma ekiplerine teslim edildi BURSA

Jandarma Efes Ormanlı Panda 


- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alanda kapana sıkışan ayı, jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Gürle Mahallesi'nde orman içinde kahverengi bir ayının kapana takıldığı ihbarı üzerine jandarma seferber oldu. Jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Veteriner ekipleri olay yerine geldiğinde bayıltıcı iğne ile ayıyı etkisiz hale getirdi. Bayılan ayı kapandan kurtarılarak doğa koruma ekiplerine teslim edildi. Ayının daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement