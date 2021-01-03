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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor

Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor

temizlikten görüntü

Hava Sıcaklığı Bahar Temizliği Allah 

-toplanan çalıların yakılması
-röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü sakinleri, ilkbahar aylarında yaptıkları bahçe temizliğini şimdiden yapmaya başladı.
Hava sıcaklığı tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Olur ilçesi Ormanağzı Köyü sakinlerinden Hacı Sevinç, "Bugün Ocak ayının ve 2021 yılının ilk günü. Köyümüzde hava sıcaklığı 18 derece. Normal mevsimlerde bu aylarda köyümüzde kar olurdu ve hava sıcaklığı eksi 4-5 derecede olması gerekirken şu an 18 derece sıcaklık var. Şu an bağ bahçe temizliğimizi şimdiden yapıyoruz. Normalde Nisan sonunda yapılan bağ bahçe temizliği şu an bitmiş durumda. Artık bahar aylarının gelişini bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur’ dedi.

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