Orman yangınıyla boğuşan Manavgat’ta gözaltına alınan iki kişi zırhlı araç ile alandan uzaklaştırıldı

-Yaşanan arbedeler detay

-Bakan Çavuşoğlu konuşması detay

-Kabalık grubun jandarma üzerine gitmesi detay

-İki gencin bölgeden çıkarılması detay

-Zırhlı araca alınması detay

-Zırhlı aracın alandan uzaklaştırılması detay

-Diğer detaylar

--ARŞİV-



( ANTALYA ) - Bölgeye gelen iki kişinin ormanı yakmaya çalıştığını iddia eden mahalleli sokağa döküldü- Jandarma aracının çevresini sarıp şüphelilerin kendilerine verilmesini istediler- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgeye gelip kalabalık grup ile konuştu- Bakan Çavuşoğlu: "Askerimiz polisimiz görevimizi yapsın. Soruşturmalar yapılsın. Çeşitli iddialar var. İddia üzerine ceza verilmez, ceza verilirse de devlet verir."- “Yanan yerler imara açılmayacak. Benim söz vermeme gerek yok, orman kanunu çok katıdır. Yanan yere istisnası olmamıştır, yanan yer ağaçlandırılmıştır” ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir grup gencin yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesmesi ve iki kişiyi amaya çalışmasıyla başlayan olaylar mahalleyi ayaklandırdı. Yüzlerce vatandaşın toplanması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgeye gelerek kalabalıkla grup ile konuştu.

Bakan Çavuşoğlu bölgeden ayrıldıktan sonra grup dağılmayınca bölgeye yapılan güvenlik takviyesinin ardından jandarma aracındaki iki kişi getirilen zırhlı araca alınarak aladan çıkarıldı.zırhlı aracın bölgeden ayrılmasının ardından kalabalık dağıldı. Alınan bilgiye göre, Hocalı Mahallesi’nde bir grup genç, bölgede bir araçta bulunan 2 kişinin yangın çıkarma bahanesiyle geldikleri iddiasıyla aracı durdurmak istedi. Kimliği açıklanmayan İki kişi ve gençler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre araçtaki bir kişi, mahalle gençlerinden birisini bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede ve kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından bölgeye diğer mahalle sakinleri de geldi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bıçaklama olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerin kendilerine verilmesini istediler Gözaltına alma sırasında da mahalleli şüphelileri vermek istemedi. Jandarma tarafından kalabalık grubun arasından alınan şüpheliler araca bindirildi. Ekipler Karaöz Koyu girişine geldiğinde ise yine kalabalık bir grup jandarma aracının önünü kesti. Öfkeli grup, jandarma aracındaki şahısların kendilerine verilmesini isterken, kalabalık her geçen dakika daha da arttı. Grup zaman zaman jandarmaya zor anlar yaşattı. Atılan taşlar sonucunda ki şüphelinin tutulduğu jandarma aracının camları kırıldı. Bakan Çavuşoğlu devreye girdi Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geldi. Kalabalık grup arasına giren Çavuşoğlu, “Askerimiz polisimiz görevimizi yapsın. Soruşturmalar yapılsın. Çeşitli iddialar var. İddia üzerine ceza verilmez, ceza verilirse de devlet verir. Haklı iken haksız duruma düşmeyelim. Ekiplerimizi bırakalım yangın bölgesine dönsün. Yanan yerler imara açılmayacak. Benim söz vermeme gerek yok, orman kanunu çok katıdır. Yanan yere istisnası olmamıştır, yanan yer ağaçlandırılmıştır. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın” dedi.

Zırhlı araca alındılar Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması ve bölgeden ayrılmasının ardından de gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip geldi. 2 gencin olduğu jandarma arabası bir süre sonra bölgeden çıkarıldı. Gençler, getirilen zırhlı araca alınarak aladan çıkarıldı. Zırhlı aracın ayrılmasının ardından kalabalık dağıldı.

