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Orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

İtfaiye aracının gidişi

Yangın Altın Gesi Orman Yangını Trol 

-Yangından detay görüntüler
-Müdahaleden görüntüler
-Yangından detay görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadir ilçesinde çıkan orman yangını hala devam ederken ekipleri müdahalesi hızla devam ediyor. Yangın, Kadirli ilçesi Karatepe Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, çıkan orman yangını rüzgarı etkisiyle geniş bir alana yayılarak büyüdü. Yangın bölgesinde bulunan çevre köyler yetkiler tarafından tahliye edildi. Bölgeye itfaiye ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını müdahalesi devam ediyor.
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