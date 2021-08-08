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Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi

Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi

Kuşa su içirmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

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- Isparta'da meydana gelen orman yangınına müdahale için bölgeye giden bir görevlinin, yangından etkilenen kuşa su içirmesi duygulandırdı. Karabük'te görevli Atakan Ören isimli genç, Ege ve Akdeniz'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye hareket etti. Mersin'deki yangınlara müdahale edilmesinin ardından mesai arkadaşlarıyla birlikte Isparta'ya hareket eden Ören, istirahat halindeyken yangından etkilenen bir kuş gördü. Bitkin düşen kuşu hortumun üzerine koyan genç adam, pet şişenin kapağına koyduğu suyu kuşa içirdi. Kuşun ise yavaş hareketlerle kapaktan su içtiği görülüyor.
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