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Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler

Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler

-Cep telefonu-

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- Orman yangınından genel detaylar
- Kadının konuşması ve ağlaması
- Ekiplerin yangına müdahalesi
- TOMA’nın müdahalesi

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını gören kadın, hem yangını görüntüye aldı, hem de gözyaşları ile anlattı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta köy yerleşkesi civarında çıkan orman yangını kadınların paniğine neden oldu. Yangın, dün Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Seyrantepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA ekipleri sevk edildi. Seyrantepe Köyü sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de yangından etkilendiği olay, cep telefonu kamerasınca kaydeden bir kadın, yangın sırasında ağlayarak yardım istedi. Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarışırken, yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangında 30 dekarlık ormanlık alanla, 15 dekarlık köylülere ait meyve bahçesi zarar gördü. (HLL-
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