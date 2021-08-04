Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü

--Yanan evler drone detay

--Mahallede çalışmalar detay

--Cami havadan yerden drone detay

-Caminin yanan pencereleri detay

-Caminin duvarları detay

-Caminin etrafından detay

-Adem Özer ile röp

-Cami içerisinde toplananlar eşyalar detay



( ANTALYA - ÖZEL)- Şu anda ibadete kapalı olan cami, gelen yardım malzemelerine ev sahipliği yapıyor- Etrafındaki evler küle döndü, cami mahalledeki tek sağlam yapı olarak kaldı ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde etkili olan orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi’nde küle dönen evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü. Caminin ise sadece pencerelerinde bulunan panjurlar ise yangında eridi. Şu anda ibadete kapalı olan cami, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer eşyalar cami içerisinde toplanmaya başlandı. Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangında en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi’nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü. Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi. Yanan evlerin yıkımına başlandı. Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının etkilendiği görüldü Öte yandan yangında mahallenin hemen ortasında bulunan Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının etkilendiği görüldü.

Cami çevresinde bulunan evler küle dönerken, caminin sadece dış duvarında duman izlerinin kalması şaşkınlık oluşturdu. Yangında caminin pencerelerinde bulunan panjurların da ısıdan dolayı eridiği görüldü.

Vatandaşlar tarafından şimdilik kullanılmayan camii, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer eşyalar cami içerisinde toplanmaya başlandı. "Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış" Mahalle sakini Adem Özer, “Bizim evimiz çok hasarlı idi, yıkıldı. Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış. Gerisinde bir hasar yok. Ama yine de bir toparlanması lazım. Duvarlarının boyanması lazım. Yaklaşık 65 ev yandı. Arabası yanan var. Erdik, bittik, kül oldu. Cumhurbaşkanımız geldi, eskisinden daha güzelini yapacaklarını söyledi.



Kendisine teşekkür ederiz” sözlerine yer verdi. (EG-

