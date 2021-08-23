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Orman yangınına müdahalede hava desteği arttı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Orman yangınına müdahalede hava desteği arttı

Orman yangınına müdahalede hava desteği arttı

Yanan alandan detay

Yangın Gesi Helikopter Yangına Müdahale 

-Vali açıklamaları

( BALIKESİR )- Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, havadan söndürme gücünün arttığını açıkladı BALIKESİR

- Balıkesir'de Kazdağlarında devam eden yangın bölgesine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangına yapılan havadan müdahale gücünün arttırıldığını söyledi.

Kazdağlarında çıkan yangın bölgesine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Edremit'te Kazdağları Milli PArkı içinde bu sabah 9.20 sularında başlayan sarp birarazide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirdik. Karadan ve havadan devam ediyor. Ulaşımın zor olduğu böyle bölgelere havadan müdahale çok önemli. 18 dakika içinde ilk söndürme faaliyeti gerçekleşti. Orman Bakanlığımız tarafından 8 helikopter 2 uçakla müdahale sürüyor. Karadan da 30 civarı tanker arazöz 140 personelle müdahale devam edyor. Kazdağları en önemli orman alanlarımızdan birisi. Çok sıkı bir koordinasyon ile çalışmamız devam ediyor. Yangın şuan yanan bölgede tek noktada oluştu. Herhangi bir sıkıntı yok, vatandaşlarımızın müsterih olmalarını söylemek istiyorum" dedi.
Açıklamasının sonunda telefon ile aldığı bilgiyi gazetecilerle paylaşan Vali Şıldak, "Yoğun bir baskılama ile yangını vadide hapsediyoruz. Şuan 12 helikopter ve 3 uçak ile yangına müdahaleyi sürdürüyoruz" dedi.
(BD-
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