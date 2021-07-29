Orman yangınına müdahale devam ediyor

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( KÜTAHYA -EK)- Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına bir helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

