Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor, yüzde 70 oranında kontrol altına alındı

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor, yüzde 70 oranında kontrol altına alındı

Bingöl'deki yangından detaylar

Jandarma Yangın Ormanlı Altın Helikopter 

-Helikopter detaylar
-Genel detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Genç ilçesi Servi bölgesinde 3 gün önce çıkan orman ve örtü yangını havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması ile yüzde 70 oranında kontrol altına alındı. 2 helikopterin havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmaları bugünde aralıksız olarak devam ediyor. Yangın, 23gün önce Genç ilçesi Servi bölgesinde Güzeldere ve Dedebağı köylerindeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının ilk gününden itibaren bölgede Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleriyle, jandarma, korucular ve vatandaşlar müdahale etmeye başladı.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nden yangın söndürme personelleri, Kahramanmaraş ile Adana'dan helikopter desteğinin verilmesiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğunlaştırıldı. 45'yi yan söndürme işçisi olmak üzere jandarma, korucu, diğer kurum personelleri ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangının ilk aşamada yerleşim yerlerine ilerlemesi durduruldu. Havadan 2 helikopterin bugün destek vermesiyle birlikte yangın ise yüzde 70 oranında kontrol altına alındı. Bugün bölgede süren çalışmalarla birlikte yangının tamamen kontrol altına alınmaya çalışıldığı aktarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement