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Orman yangını kontrol altına alındı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Orman yangını kontrol altına alındı

Orman yangını kontrol altına alındı

ekiplerin yangına müdahalesi

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-Detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'teki orman yangını yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangına Kilis ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gönderilen ekipler, vatandaşlar ve askerler de müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı.
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