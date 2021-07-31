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Orman yangını evlere sıçradı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Orman yangını evlere sıçradı

Orman yangını evlere sıçradı

Yangından uzaktan görüntü

Yangın Ormanlı İş Makinası Orman Yangını Helikopter 

-Alevlerden görüntü
-Müdahale edilirken görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Yanan evden görüntü
-Ev söndürülürken görüntü

(UŞAK)- Boş bir eve sıran alevler, ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü DENİZLİ

- Uşak’ta ormanlık alanda başlayan ve bir köyü tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı. Bölgedeki boş bir eve sıçrayan alevler, ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesine söndürüldü. Edinilen bilgiye göre; saat 15.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde bulunan Göğem Göledini çevreleyen ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sık ormanlık alanda başlayan yangın, Göğem Göledine yakın bir mesafede bulunan Sunucu Göl Evlerine doğru ilerlemeye başladı.
Yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bölgedeki tüm helikopterlerin başka yangınlarda görevli olması nedeniyle, yangına havadan müdahale edilmedi. 7 itfaiye, 7 arazöz ve 2 iş makinasının katıldığı söndürme çalışmalarına, bölgede yaşayan vatandaşlarda destek verdi. Hava koşullarından dolayı hızlıca ilerleyen yangın, bölgedeki boş bir eve sıçradı. Bir anda binayı saran alevleri itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Halen ormanlık alanda etkili olan yangın, geçen 2 saatin ardından henüz kontrol altına alınamadı. Yangını söndürme çalışmaları karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. (MB-
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