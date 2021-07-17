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Orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı

Orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı

yanan bölgeden görüntü

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Helikopter 

-helikopter görüntüsü

( HATAY )- Karadan ve havadan soğutma çalışmaları sürüyor HATAY

- Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü günü kontrol altına alındı.Sabahın erken saatlerinden bu yana devam eden söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarının başladığı bildirilirken bölgede yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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