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Orman yangında evi yanan kadın: 'Canımızı zor kurtardık'
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Orman yangında evi yanan kadın: 'Canımızı zor kurtardık'

Orman yangında evi yanan kadın: 'Canımızı zor kurtardık'

Yanan evden görüntüler

Yangın Altın Orman Yangını Trol 

-Evden genel ve detay görüntüler
-Röportaj
-Vali Erdinç Yılmaz’ın ziyareti

( OSMANİYE ) Orman yangında evi yanan kadın: "Canımızı zor kurtardık" OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kazamaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangınında evi yanan kadın konuştu.
Kışlık tüm yiyeceklerinin yandığını kaydeden Ferdide Torşahin, yangında canlarını zorla kurtardıklarını söyledi.

Osmaniye’deki yangın 3’üncü gününde kısmen kontrol altına alındı. Geniş bir alanda etkili olan yangından dolayı birçok köy etkilendi. Başta Karatepe köyü olmak üzere bazı köylerde evler ve ahırlar da alevler içinde kaldı.Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler mahallesinde evi yanan Feride Torşahin de yangının hızla geldiğini son anda canlarını kurtardıklarını söyledi.

Torşahin, “Kışlık yiyeceğimin hepsi yandı. Biranda yandı kendi canımızı zor kurtardık. Buna şükür olsun. Sürekli kışlık yiyeceklerimiz hazırlıyordum. Bulgur kaynattım, tarhana yaptım ama hepsi yandı. Yangın geldiğinde sadece kimliğimi aldım hemen dışarıya çıktım. Yapacak bir şeyim kalmadı. Çocuklarım evde yoktu. Saman balyalarımızın hepsi yandı” diye konuştu.
Bu arada, orman yangınında evi yanan aileleri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Osmaniye milletvekilleri de ziyaret etti.
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