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Orman yakma girişiminde bulunan 4 çocuğun evinde, silah ve mühimmatı bulundu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Orman yakma girişiminde bulunan 4 çocuğun evinde, silah ve mühimmatı bulundu

Orman yakma girişiminde bulunan 4 çocuğun evinde, silah ve mühimmatı bulundu

Arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Akalan Yangın Altın Gözaltı Polis Ekipleri 


- Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verilmesi sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, çocukların evlerinde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 56 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verildi.
Kent Ormanını yakmaya çalışan 4 kişiden 3’ü polis ekiplerince yakalanırken, 1'i ise kaçarak izini kaybettirdi. Polis yaptığı çalışma neticesinde kaçan şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Çocukların evinde silah ve mühimmat bulundu Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimiz Yenişehir ilçesi Silvan Yolu Kent Ormanı kavşağında 09 Ağustos 2021 günü saat 19.35 sıralarında yangın çıkartıldığı ihbarı gelmesi sonrasında yakın ekipler olay yerine derhal intikal etmiş, yangını çıkaran 4 suça sürüklenen çocuktan 3'ü olay yerinde, yangını asıl çıkaran suça sürüklenen çocuk ise yapılan takip çalışması sonucu yakalanarak gerekli adli işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Ayrıca suça sürüklenen çocukların ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 56 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirilmiştir” denildi. Öte yandan gözaltına alınan çocukların Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri sürüyor. (SI-AKK-Y)
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