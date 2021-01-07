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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Orman ürünleri fabrikasında yangın

Orman ürünleri fabrikasında yangın

Yangından drone görüntü

Fabrika Bild Yangına Müdahale Trol 

-Yangın genel
-İtfaiye ekipleri müdahalesi
-Vatandaşlardan görüntü
-Detay

( ANTALYA -DRONE) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alanya’nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bir orman ürünleri fabrikasındaki toz emme silosunda elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiği gören çevredeki durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın fabrikanın içene sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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