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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Orman şehitlerinin çocukları Uludağ’ın keyfini çıkardı

Orman şehitlerinin çocukları Uludağ’ın keyfini çıkardı

Çocukların hazırlanması

Şehit Dera Orman Yangınları 

-Çocukların kar üzerinde ilerlemesi
-Kayak öğrenmeye çalışmaları
-Farklı açılardan kayma detayları
-Çocuklar ile röportaj
-Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın'ın röportajı

( BURSA ) BURSA

- Orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybedenlerin çocukları Uludağ’ın zirvesinde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Bir yıl sürecek olan ‘Her mevsim kayak öğreniyorum’ projesiyle çocuklar yaz aylarında da simülâsyonla eğitimlere devam edecek. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan proje dahilinde orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin çocukları ve imkânı olmayan çocuklar Uludağ’ın zirvesinde kayak yapma fırsatı buldu. Profesyonel hocalar tarafından kayak yapmanın püf noktalarını öğrenen çocuklar, renkli bir gün yaşadı. Yaşları 10 ile 15 yaş arasında değişen çocuklar, “Daha önce hiç kayak yapmamıştık. Kayak yapmayı çok sevdik. Düşüp kalkıyoruz. Ama yavaş yavaş öğreniyoruz. Çok mutlu olduk. Hedefimiz daha iyi kayak yapmayı öğrenip dereceler almak” dedi.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise, “Bursa Orman Spor Kulübünün 53 üyesi var. Çocuklara kayak ve snowboard eğitimi veriyoruz. Hocalarımız federasyondan diplomalı ve kurum personelimiz olarak da görev almaktadırlar. 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına yapmış olduğumuz her mevsim kayak öğreniyorum projemiz destek gördü. Proje kapsamında imkânı olmayan çocuklar ve orman yangınlarında şehit olan personellerin çocuklarına kayak öğretiyoruz. Proje bütçemiz, 330 bin liradır. Bu proje kapsamında çocuklara doğa ve orman sevgisini aşılamayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı projemiz 1 yıl sürecek. Proje kapsamında çocuklarla hem söyleşi, hem kayak eğitimi, hem de kayak mevsimi dışında da bölge müdürlüğümüzde smülâsyonla kayak eğitimi verilecek” diye konuştu.
(AÇ-MŞ)
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