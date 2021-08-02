Orman şehidi memleketinde toprağa verildi

-Cenazenin taşınmasından görüntü

-Cenaze töreninden görüntü

-Cinbaş'ın cübbe giyen oğlundan görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Orman şehidi Yaşar Cinbaş'ın oğlu törene avukat cübbesiyle katıldı AFYON KARAHİSAR



- Antalya Manavgat’ta süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında görev şehidi olan Yaşar Cinbaş, memleketi olan Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Cinbaş'ın avukat olan oğlu ise törene cübbesiyle katılarak, babasının cenazesi için saf tuttu. Cinbaş’ın cenazesi önce Çay ilçesindeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı. Daha sonra Çay ilçe mezarlığında Cinbaş için cenaze töreni yapıldı. Cinbaş’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri manga tören alanına getirdi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediye başkanları, kaymakamlar ve Cinbaş’ın ailesi ile çok sayıda orman işletme müdürlüklerinde görevli çalışanlar katıldı.

Cenaze töreninde Cinbaş’ın avukat olan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş törene cübbesini giyerek katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken Cinbaş’ın eşi Havva ve kızı Tuğba Cinbaş’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Cinbaş’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çay Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(GC-

