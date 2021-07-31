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Orman işçisi yarasını sarıp, yangınla mücadeleye devam etti
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Orman işçisi yarasını sarıp, yangınla mücadeleye devam etti

Orman işçisi yarasını sarıp, yangınla mücadeleye devam etti

Yanan ağaçlardan detay

Yangın Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter 

-alevlerden detay
-Orman ekiplerinden detay
-Yangından etkilenen OGM personeli
-Personelin kendini tedavi etmesi
-Yanan ormanlık alandan detay
-Helikopterin bölgeden su alması
-Yangın bölgesine helikopterin gitmesi
-Yangın bölgelerinden detaylar
-Dumanlardan detayla

( ANTALYA - TEKRAR)- Alevlerden dolayı vücudunda yanıklar oluşan OGM personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip görevine devam etti ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın dağlık kısımdaki ormanlık alanın farklı noktalarında devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, alevlerden dolayı vücudunda yanık oluşan bir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip göreve devam etti.Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ilçe merkezine uzak dağlık bölgedeki ormanlık alanda devam ediyor. Gökyüzünü yoğun bulut tabakasının kapladığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahalelerde bulunuluyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmemesi için var güçleriyle çalışıyor.Vücudunda yanıklar oluştu, ilk yardımını kendi yaptıYangına müdahale esnasında ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personelinin kolunda ve omuz kısmında yanıklar oluştu. Yol kenarına oturan personelin, ilk yardım çantasından çıkardığı krem ve sargı bezleriyle kendisini tedavi edip göreve devam ettiği görüldü.

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