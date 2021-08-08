Orman ekiplerinin alevlerin arasında kaldığı anlar kamerada

-yapılan anonslar

-alevlerin yaklaşması

-arazözün geri gitmesi



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nan Manavgat ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları sırasında Kızıldağ da alevlerin arasında kalan ekipler ölümle burun buruna geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya'nın başta Manavgat olmak üzere Akseki ve Gündoğmuş ilelerinde 10 gündür devam eden yangın, dün itibarıyla tamamen kontrol altına alanırken, geçtiğimiz Cuma gecesi söndürme ekiplerinin arazözle alevlerin arasında kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir anda etrafını saran aleler, arazöz içindeki ormancıların soğukkanlılığı ve telsizle yönlendirilmeleri sayesinde faciaya dönüşmedi. Yaşananların cep telefonuyla kaydedildiği anlarda arazözde bulunan ekibin yaklaşık 100 metre ilerisineki başka arazöz, etrafı saran ateş çemberi ve ve telsizle yönlendirilmeleri kayda girdi. Telsizden yapılan ' Panik yapmayın , yavaş yavaş geri gidin' anonslarıyla bölgeler ayrılan arazöz, faciadan merkez ekiplerinin yönlendirmesi ve soğukkanlılıklarıyla kılpayı döndü. (MD-

