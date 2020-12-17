ÖRKOOP Başkanı Önal: “Süte 50 kuruş zam geldi, ama yemciler duymasın”

-Ünal Önal ile röp.

-detaylar



( AYDIN -ÖZEL) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Ulusal Süt Konseyi tarafından oluşturulan süt fiyatları ile ilgili değerlendirme yaptı. Çiğ süt primlerinin üreticiyi bir nebze olsun rahatlattığını ifade eden Başkan Önal, “Ancak buna paralel olarak yem fiyatları da artarsa üretici yine zor durumda kalır” dedi.

2 bin 800’e ulaşan ortaklarından günde ortalama 300 ton süt topladıklarını ifade eden ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, “Üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla Ağustos- Eylül ayları için açıkladığımız litre başına 40 kuruşluk primleri 3 ay erkene çekilmiş ve Ağustos-Temmuz ayına ait 40 kuruşluk destekleri ödemiştik. Kasım- Aralık aylarına ait çiğ süt destek primi litre başına 30 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca Ulusal Süt Konseyince tarafından açıklanan 2021 Ocak tarihinden itibaren geçerli 2.80 TL/lt çiğ süt fiyatının üzerine Ocak -Nisan aylarında 30 kuruşluk çiğ süt destek primi uygulaması devam edecektir. Desteklerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” Üreticinin yüzünü güldüren zammın yem fiyatlarına yansımasını istemediklerini de ifade eden Başkan Önal, “Haziran ayından beri beklediğimiz bir zam. Ancak şu anda üreticilerimiz, yine yem fiyatlarının arttırılmasından endişe ediyorlar. Bu rakamlar yem fiyatlarındaki hareketlere göre, beklediğimizin biraz altında gerçekleşti. Ben çiğ süt tavsiye fiyatına 2,9 veya 3,0 lira, destekleme primine de 0,2 lira bir zam bekliyordum. Fiyatlar belirlenirken üretici - tüketici arz talebi de göz önünde bulunduruldu. Pazarı da bozmamak adına mevcut fiyatlara baktığımızda normal bir zam yapıldı. Korona virüs süreci, artan maliyetler, hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerimizi özellikle son 6 ayda kötü etkiledi. Şimdi 4 aylık bir karar alındı. ÖR-KOOP olarak bizim ve bizim gibi kooperatif ve birliklerimizin beklentisi verilecek zammın 3-4 ay gibi süreleri kapsaması ve pazarın durumu, çiftçilerimizin maliyetlerinin Nisan ayı sonunda tekrar hesaplanarak fiyatların güncellenmesi çok doğru bir karar oldu. Benim de görüşlerime yakın bir karar alındı.” Süt fiyatları ilgili kooperatiflerin beklentileri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Önal, “Devletimizin açıkladığı 2,80 TL rakamının direkt olarak üreticimize ödenmesini istiyoruz. Şu anda biz bu rakamdan yaklaşık 25-30 kuruşu işletme giderleri olarak kullanıp üreticiye 2,50-2,60 TL civarında ödeme yapacağız. Aradaki bu farkın kaldırılması için destek bekliyoruz” dedi.





loading...