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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Orhangazi’de ilk aşılar yapıldı

Orhangazi’de ilk aşılar yapıldı

Başhekimin açıklaması

Hastane Sağlık Personeli 

-Aşıların vurulması
-detay görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Orhangazi’ye de ulaştırılan Covid aşıları Orhangazi Devlet Hastanesi’nde Başhekim Uzm. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, hastane yöneticileri ve tüm sağlık personeline vurulmaya başlandı. Dün Orhangazi’ye ulaşan aşılar bu sabah itibarı ile sağlık personeline uygulanmaya başladı.
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı Orhangazi Devlet Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren Başhekim Uzm.Dr.Ferit Alaybeyoğlu, Hastane müdürleri, Başhekim yardımcısı ve diğer sağlık personeline uygulanmaya başlandı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı Orhangazi’de ilk olarak Hastane başhekimi Ferit Alaybeyoğlu’na uygulandı. Başhekim Alaybeyoğlu, "Bakanlığa ait MHRS sisteminde vatandaşlar girip randevu alabilecek. Riskli gruplar öncelikli olacak. Randevu alındıktan sonra karekod bilgileri çıkacak. Bu karekod ile aşılama uygulamasını yaptırabilecek. Karekod okutulduktan sonra sağlık personelimiz tarafından aşılama yapılacak dedi.
Tüm işlemlerin MHRS sistemi üzerinden yapıldığına dikkat çeken Ferit Alaybeyoğlu, ilk etapta en riskli grup olan sağlık personeline aşı uygulamasının yapıldığına da işaret ederek, bakanlığımız bundan sonraki süreci belirledikten sonra aşılamalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

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