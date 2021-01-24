Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Arşiv görüntü

( İSTANBUL )- Usta sanatçı düşme sonucu sol işaret parmağını kırdı İSTANBUL

Hastane Röntgen Bild Uttu 


- Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada düşerek sol işaret parmağını kırdı. Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılarak düştü. Düşme sonucu sol işaret parmağının kırıldığı öğrenilen Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye gittiği bildirildi.
Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay’ın sol el işaret parmağının kırık olduğu belirlendi. (HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı