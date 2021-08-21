Örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi



- Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması ile Irak’ın kuzeyinde örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, “Güçlü, kararlı, muktedir” başlığıyla yapılan paylaşımda, “TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.



