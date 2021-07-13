Örgüte finansal destek sağlayan DEAŞ üyesi yakalandı

-Jandarmanın ev araması

-Jandarmanın şüpheliyi adliyeye sevk etmesi

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Suriye’de bulunduğu dönemde örgüt içinde faaliyet yürüten, örgüte eleman temin ederek finansal destek sağlayan DEAŞ Terör Örgütü üyesi 1 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. DEAŞ silahlı terör Örgütü üyeleri ve işbirlikçilerinin ortaya çıkarılması amacıyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.E.B. isimli örgüt üyesi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan terör örgütü üyesi şahsın, Suriye ülkesinde bulunduğu dönemde örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği ve finansal destek sağladığı tespit edildi. (Vİ-HFV-

