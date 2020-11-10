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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi

Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi

Polis tarafından paylaşılan operasyon anları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Şafak Baskını Polis Film Gibi Suç Örgütü 


- Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldığı organize suç örgütüne şafak baskını düzenlendi.
Film sahnelerini aratmayan operasyonda polis Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye illerinde önceden belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar yaptı. H.Ç isimli şüphelinin liderliğini yaptığı belirlenen suç örgütü baskınında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 3 ilde 11 şüpheli gözaltına alınırken Emniyet tarafından paylaşılan operasyon anlarına ait görüntüler film sahnelerini aratmadı. Gözaltına alınan 11 kişinin haklarında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile yağma, tehdit, hakaret ve 6136 SKM suçlarına yönelik işlem başlatıldı. (RY-SD-
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