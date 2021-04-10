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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı

Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı

Olay yeri detayları

Market Gesi 

-Ekiplerden detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta patlayan tüp tankı 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle depodaki bir tüp tankı patladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. (OE-GF-
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