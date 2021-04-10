Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı

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( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta patlayan tüp tankı 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle depodaki bir tüp tankı patladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. (OE-GF-



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