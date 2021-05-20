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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Organik fide pazarına yoğun ilgi

Organik fide pazarına yoğun ilgi

SİMAV FİDE PAZARINDAN GÖRÜNTÜ

Organik Sebze 

-FİDE ÜRETİCİSİ RAHMİ AKYOL İLE RÖPORTAJ
-FİDE PAZARINDAKİ ORGANİK TOHUMLARI 150 YILLIK FİDE GÖRÜNTÜLERİ
-FİDE MÜŞTERİSİ HÜSEYİN BALI İLE RÖPORTAJ
-FİDE PAZARINDA ALIŞ VERİŞ GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, tam kapanma sonrası sabırsızlıkla beklenen fide pazarı açıldı. Fide pazarında, lezzetli pırasa üretimi ile meşhur olan Örenli köyünün organik sebze fideleri tercih edildi. Fide üreticisi Rahmi Akyol, 2021 yılının ilk fide satışlarına başladıklarını ifade etti.
Akyol, “150 senelik ebeden dededen kalma tohumlarımız ile fide yetiştiriyoruz. 10 çeşit biber fidesinin ve diğer tüm fidelerimizin üretimini kendi tohumlarımız ile yapıyoruz” dedi.
Fide müşterisi Hüseyin Balı, tarlasını sürdüğünü, çapalayıp suladıktan sonra fide dikmeye hazır duruma getirdiğini belirterek, domates ve biber fidesi dikmeye gideceğini söyledi.

Bu yıl Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler ve tam kapanmanın etkisiyle fide satışlarının 15-20 gün geciktiği belirtiliyor. (MEİ-EFE)
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