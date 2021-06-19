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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ordulu damat Sivas’tan orkestra eşliğinde gelin aldı

Ordulu damat Sivas’tan orkestra eşliğinde gelin aldı

Orkestra detay

Kışla Yükselen 

-Gelin ve damadın oynaması
-Röportaj
-Diğer detaylar

( SİVAS )-, Sivaslılar damadın jestine alkışlarla karşılık verdi SİVAS

-, Sivaslılar damadın jestine alkışlarla karşılık verdi. Sivas’ta tarihi kent meydanından yükselen orkestra müziği şaşkınlığa neden oldu. Orkestranın bir gelin alma merasimine renk kattığı anlaşılsa da izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genelde davul ve zurna ile gelin alınan Sivas’ta orkestra hiçte alışık gelmese de damadın Ordulu olduğunun anlaşılması kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Kuaförün önünde orkestra sürprizi ile karşılaşan gelin Ezgi Ceket, damat Berkay Ceket ile oyun oynadı. Damat Ceket yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sivaslılar damadın orkestra jestine alkışlarla karşılık verdi.
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