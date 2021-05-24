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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ordulu balıkçılar sezon sonrası ağ mesaisinde

Ordulu balıkçılar sezon sonrası ağ mesaisinde

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Bild Av Yasağı Yasaklar Allah Alamut 

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( ORDU -ÖZEL)- Av sezonunun bitmesiyle yıpranan ağlar onarılıyor, tekneler bakımdan geçiriliyor ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasının ardından kıyıya aldıkları ağların tamirini yapmayı sürdürüyor.Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erdi. Ordu'da balıkçılar, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağları tamir etmeye başladı.
Ağların yırtık yerlerini örüp bir sonraki avlanma sezonuna hazır hale getirmek için çalışan balıkçılar, bu işlemlerin sezon başına kadar devam edebildiğini, bir süre sonra da teknelerin bakıma alınacağını söyledi.

Yalıköy Mahallesi’nde balıkçılıkla uğraşanlar av sezonunun, geçtiğimiz sezon palamut avcılığının güzel geçtiğini söylediler.Fatsalı balıkçı Mustafa Mollaoğlu, 1 Eylül tarihinde başlayacak sezonda da vatandaşların taze balık yemeleri için denize açılacaklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl palamut bol oldu. İri olmasa da sezonun devamında hamsi de bol oldu. Eylül ayına az bir süre kaldı. Limanda hazırlıklarımız devam ediyor. Gelecek sezonda inşallah yine palamuttan başlayacağız, inşallah yine bol palamut olur. Yasak koyulursa tabi bizler için de zor olur. Geçen sene avlanma yasağında hamsiler göç etti. Yasak inşallah faydalı olur. Bazen avlanma yasağında hamsiler daha çok irileşiyor” dedi.
“Yasaklar bizi etkiledi”Hazırlıkların 1 Eylül tarihine kadar devam edeceğini belirten balıkçı Dursun Kaplan, “Palamut oldu, hamsi yasaklar bizi çok etkiledi boldu. Bu sene balıkçılar çok mağdur oldu. Önümüzdeki sezon devletin balıkçılara yardım etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hazırlıklara başladık ve bu hazırlıklar Eylül 1’e kadar devam edecek” şeklinde konuştu.
Muammer Uygun isimli balıkçı da sezon hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.
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