Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ORDU - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

ORDU - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

- Kazancı Camisi'nin minaresi - Hasar oluşan araç - Yeni Sayaca Mahallesi Muhtarı Dursun Berçin ile röportaj - Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir ile röportaj - Cami imamı Resul Çelik ile röportaj - Mahalle sakini Mustafa Demir ile röportaj Ordu 'da yıldırım isabet eden minare hasar gördüORDU (AA) - Ordu 'nun Ulubey ilçesinde bir caminin minaresinde yıldırım isabet etmesi sonucu hasar oluştu.İlçeye bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde etkili olan sağanak sırasında Kazancı Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.Minarenin üst kısmındaki bir bölüm, caminin yan tarafında park halindeki aracın üzerine düştü. Cami imamı Resul Çelik'e ait araçta hasar meydana geldi.Mahalle muhtarı Dursun Berçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatine doğru gerçekleşen olayda minarenin yıkıldığını ve imamın aracına zarar verdiğini söyledi.

Berçin, can kaybının olmadığını ifade ederek, "Allah beterinden korusun inşallah. Yıldırımın düşme anını görmedim ama gök gürültüsü ve şimşek çakması oldu. Namaz vakti değildi. Vatandaşlarımız yoktu, can kaybı yok çok şükür." dedi.
İmam Çelik ise büyük bir gürültüyle dışarı çıktıklarında minarenin tepesinin koptuğunu ve ağır hasarlı aracı gördüklerini belirtti.
En büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Çelik, "Olaydan yarım saat önce de çocuklar ve bazı vatandaşlar caminin etrafındaydı. Onlar da kazaya denk gelmediler. Ona da çok şükür elhamdülillah. Ucuz atlattık diyebiliriz." ifadesini kullandı.Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir de 60 yıllık caminin yapıldığı dönemi hatırladığını söyledi.

Afet dolayısıyla mağduriyet yaşandığını dile getiren Demir, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti.Demir, incelemelerin ardından gereğinin yapılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Allah Felaket 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement