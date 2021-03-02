ORDU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Öğrencilerin okula girişi - Okul bahçesindeki öğrencilerden görüntüler - İstiklal Marşı'nın okunması - Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ün konuşması - Öğrencilerin sınıflara girmesiOrta ve Doğu Karadeniz'de yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandıORDU (AA) - Ordu 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Ordu 'da yeni normalleşme süreciyle okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.Kentte belirlenen tedbirler kapsamında okullarına dönen öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.Okula gelen öğrencilerin maske taktıkları gözlemlenirken, bahçede ise sosyal mesafeye uydukları görüldü. Okul idarecilerince ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, sınıfların yanı sıra okullardaki diğer alanlara sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.Sıralarda tek oturan öğrenciler, maske takarak derslerine başladı.
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