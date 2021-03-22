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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ORDU - Vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı

ORDU - Vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı

- Dolu yağışından görüntüler - Dolu yağarken aracının üstünü kapatmaya çalışan vatandaş - Dolu yağışından etkilenmemesi için battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle üstü kapatılmış araçlarORDU (AA) - Ordu 'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, bazı araçlara ve fındık bahçelerine zarar verdi.Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı.İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı.

Dolu Yağışı Irak 

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