Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı”

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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Vali Tuncay Sonel konuşması



( ORDU ) ORDU



- Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’nci yılı, Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam diyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Ordu Valiliği önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen törende, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, tebrikat geçişini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim ile ilgili mesajı okunmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. “Cumhuriyet kolay kazanılmadı” Günün önemine ilişkin konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, 97 yıl önce bugün Kurtuluş Savaşı’nın zirvesi olan Cumhuriyet’in, tarihteki yerini alarak sonsuza dek devam edeceğini hatırlattı. Cumhuriyet’in kurucusu Gazı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri andıklarını ifade eden Vali Sonel, “Tabi Anadolu, bulunduğu konum itibariyle bir yıldız gibi parlamakta. Geçmişte olduğu gibi, bugün de hem içte, hem dışta maalesef hainler oluyor. Bizim öncelikle birlik ve beraberliğimizden taviz vermemiz lazım. Cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı. Çocuklarımıza, gençlerimize, vatan, bayrak, ezan, birlik ve beraberlik şuuru vermemiz lazım. Çok çalışmak lazım arkadaşlar. Burada yıllardır alışmış yöre insanımıza kutlamaya ama ben inanıyorum ki; şu an burada olmayan çocuklarımız, gençlerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz evlatlarımız ekranları başında ve internet aracılığıyla bizleri izliyorlar. Çocuklar özellikle bizim için çok önemli. Sevgili gençler büyük Atatürk'ün dediği gibi sizler geleceğin bir yıldızı gülü saadet parıltısısınız” dedi.

"Teröristler ile mücadelede yurtiçi ve yurtdışında taviz vermeyeceğiz" “Rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay-yıldızlı bayrağımız uğruna biz nice şehitler verdik” diyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Hala vermekteyiz yurt içinde yurt dışında ama şuna inanın tek bir kişi kalınca kadar biz bu terörist ile mücadele başta olmak üzere hem yurt içinde hem yurt dışında taviz vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu terör illetinin ülkemizin gündeminden çıkıyor. İnşallah buradan yurtiçi ve yurtdışındaki kahramanlarımıza Ordu’dan selamlar gönderiyoruz Allah onlardan razı olsun, Allah jandarmamızın, emniyetimizin, askerimizin, koruyucularımızın ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.





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