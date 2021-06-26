ORDU - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Öğrencilerin okula gelmesi - Öğrencilerin okul girişlerine konulan dezenfektanı kullanması - Velilerin okul çevresindeki bekleyişi - Bazı velilerin Kur'an - ı Kerim okuması - Velilerden Celali Kurt ile röportajORDU - Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) ter döküyor.
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