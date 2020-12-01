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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ORDU - Sokağa çıkma kısıtlaması

ORDU - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Ordu 'da cadde, sokak ve meydanların boş kalması - Temizlik görevlilerinin çalışması - Polis ekiplerinin denetim yapması - Karadeniz Sahil YoluORDU - Ordu 'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar olan Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı görüldü.
Emniyet ekipleri, şehrin farklı noktalarında az sayıdaki araçları denetledi.Polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda denetimleri sürdürdü.

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