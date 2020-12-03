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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ORDU - Sağlık çalışanı anne oğlunun geçici velayetini yeniden almanın sevincini yaşıyor

ORDU - Sağlık çalışanı anne oğlunun geçici velayetini yeniden almanın sevincini yaşıyor

- Sağlık çalışanı ann Cemile Deniz'in açıklamaları - Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir'in açıklamaları Ordu 'da sağlık çalışanı anne, oğlunun geçici velayetini yeniden aldıORDU (AA) - Ordu 'da sağlık çalışanı Cemile Deniz, 5 yaşındaki oğlunun geçici velayetini tekrar aldı. Ordu Devlet Hastanesinde görevli ebe Cemile Deniz, oğlu Ş.K.D'nin geçici velayetinin bir süre önce Ordu 2. Aile Mahkemesinde görülen velayet davası sırasında kendisinden alınarak eşi Mehmet Atakan Deniz'e verilmesi kararına itiraz etti.Deniz'in avukatı aracılığıyla karara itiraz etmesi üzerine Ordu 2. Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinden rapor istedi. Heyet, yaptığı çalışmaların ardından hazırlanan raporu mahkemeye sundu.Mahkeme, anne Deniz'in itirazını kabul ederek babadan aldığı çocuğun geçici velayetinin tekrar anneye verilmesini kararlaştırdı.Baba Mehmet Deniz, 13 Temmuz'da mahkemeye müracaat ederek eşi sağlık çalışanı olduğu için yeni tip koronavirüs ile mücadele süreci dolayısıyla çeşitli sağlık sorunları bulunan oğlunun risk altında olacağını iddia etmişti. Mahkeme heyeti, bu talebi haklı bularak geçici velayeti boşanma davaları süren anneden alarak babaya vermişti.

Koronavirüs Psikolog Bilirkişi Sağlık Çalışanı Velayet Davası 

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