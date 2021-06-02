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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ORDU - Sağanak ve dolu hasara neden oldu

ORDU - Sağanak ve dolu hasara neden oldu

- Dolu yağışından görüntüler - Yerdeki dolu parçaları - Rüzgardan sallanan ağaçlar - Zarar gören bahçe - İri dolu tanelerini gösteren fotoğraf Ordu 'da sağanak ve dolu hasara neden olduORDU (AA) - Ordu 'nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hasara yol açtı.Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu ilçe merkezi başta olmak üzere bazı mahalle yollarında hasar meydana geldiğini söyledi.

Demirci, yağışın bazı bölgelerde heyelanlara neden olduğunu belirterek, ekiplerin günlük hayatın aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.Sağanağın devam ettiğini bildiren Demirci, vatandaşları tedbirli olmaları hususunda uyardı.Kentin Kabadüz ilçesinde ise yağan dolu fındık bahçeleri ile çilek tarlalarına zarar verdi.

Gard Bild Muhabir Aşırı Yağış Yağan 

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