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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ordu’nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor

Ordu’nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor

Su birikintileri ve araçların sudan geçmeye çalışması

( ORDU ) ORDU

Sağanak Yağış Kanalizasyon Sudan 


- Ordu’nun Kumru ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ederken, kent merkezinde bu akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor. Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde de sağanak yağış nedeniyle iki noktada su birikintileri oluştu. Bölgede, kanalizasyon taşmaları da görülürken, belediye ekipleri olaya müdahale ediyor. (ME-SK-Y)
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