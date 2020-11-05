Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı

-Emniyet kamarası ile çekilen ve bulunan ekipmanlardan detay

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( ORDU )- Ordu’nun 7 ilçesi ile toplamda 6 farklı ilde düzenlenen operasyonda, aralarında tarihi eser niteliğindeki silahların ve diğer eşyaların da bulunduğu malzemeler ele geçirildi ORDU



- Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda toplamda 45 kişi gözaltına alındı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, Ordu’nun Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Korgan, İkizce, Çatalpınar ilçeleriyle, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis illerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel ve patlayıcı arama köpeğinin de destek verdiği operasyon kapsamında toplamda 47 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Toplam 274 personel görev aldı Toplamda, 65 ekip ve 274 personelle yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ile araçlarında yapılan geniş çaplı aramada, 25 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ile 38 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 45 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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