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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon

Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon

- Ekiplerin araçlarla yola çıkması - Adreslere düzenlenen baskın - Ele geçirilen silahlar - Emniyet ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği ve tarihi eser niteliğinde eşyaların da ele geçirildiği operasyonda 45 kişi gözaltına alındıORDU (AA) - Ordu merkezli 6 ilde, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ordu , Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis illerinde silah ile mühimmat kaçakçılığı suçlularına yönelik operasyon düzenlendi.
Ordu Jandarma Komutanlığına bağlı personel ve patlayıcı arama köpeğinin de destek verdiği operasyonda, 47 adreste eş zamanlı arama yapıldı.Toplam 65 ekip ve 274 personelin katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 25 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mermi ile tarihi eser niteliğinde toplam 38 tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirildi.Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Kaçak Akalan Kurusıkı Tabanca Mermi 

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