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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ORDU - Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

ORDU - Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

- Olayın yaşandığı berber dükkanı - Olay yerinde toplanan çevre sakinleriKuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındıORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde, kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.İddiaya göre, Liseler Mahallesi kapalı pazar yeri girişindeki berber dükkanına giren Z.S, içeride tıraş olan amcasının oğlu A.U'yu bıçakla yaraladı.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan A.U. 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri şüpheli Z.S'yi gözaltına aldı.Şüphelinin İkizce ilçesinde, geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi O.U'nun silahla öldürülmesiyle ilgili A.U. ile husumetli olduğu iddia edildi.

Polis Arazi Anlaşmazlığı Sağlık Ekipleri 

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